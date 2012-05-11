Богатырева считает недопустимой медпомощь "по-горловски"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на пресс-конференции.

«Такой случай, который произошел в Горловке, очень досадный, и считаю недопустимым поведение медицинских работников, которые в тот день дежурили на станции скорой помощи... В течение 1-2 суток мы полностью дадим информацию по этому случаю», - сказала Р.Богатырёва.

Вместе с тем она отметила, что накануне этого случая на этой станции скорой помощи было несколько ложных вызовов.

«И в этот день, когда мальчик действительно нуждался в помощи, и своими силами вызывал помощь, работники «скорой» абсолютно безосновательно еще и отругали парня», - отметила Р.Богатырёва.

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Как сообщал УНИАН, в Донецкой области прокуратура Центрально-городского района Горловки проводит проверку по факту не предоставления своевременной медицинской помощи ребенку работниками «скорой».

7-летний мальчик упал на балконе квартиры, и стеклом травмировал руку, после чего пытался вызвать скорую помощь, однако работники медучреждения не воспринимали серьезно телефонные вызовы от малолетнего. В результате карета скорой помощи приехала лишь после того, как ее вызвали взрослые.

Местные СМИ уточнили, что врачи скорой помощи в Горловке проигнорировали 13 вызовов мальчика. Он смог сам выбраться из квартиры, а в тамбуре его нашла мама, вернувшаяся с работы. Лишь после ее звонка скорая помощь приехала через 10 минут. Мальчика направили в областную больницу, где хирурги пришивали ему руку 4 часа.