СБУ нашла на шахте самодельный электровоз

Это произошло на однос из государственных угольных предприятий Луганской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что в 2011 году между угледобывающим предприятием и коммерческой структурой было заключено соглашение о приобретении электровоза стоимостью 780 тыс. грн для производственных нужд одной из шахт. В соответствии с соглашением, оплату за оборудование покупатель должен был осуществить на протяжении 90 рабочих дней после его поставки. Однако должностные лица горного предприятия перечислили фирме средства за оборудование в полном объеме еще за три месяца до его фактического получения.

Согласно «Положению о входном контроле качества оборудования и материалов, которые поступают на отделенные угольные подразделения», все приобретенное оборудование подлежит контролю со стороны специальной комиссии, в состав которой входят должностные лица предприятия. Эта комиссия приняла электровоз к эксплуатации и подписала соответствующий акт.

Однако по инициативе СБУ оборудование было проверено специалистами Государственной горнотехнической инспекции в угольной промышленности. Выяснено, что купленный электровоз не является заводским изделием – он собран в кустарных условиях из старых комплектующих. Техническая документация и разрешение Госгорпромнадзора Украины на его использование отсутствуют. Ввиду того, что большинство шахт региона являются объектами повышенной опасности по причинам выделения газа метана и угольной пыли, использования горношахтного оборудования неизвестного происхождения представляет потенциальную угрозу для безопасности людей, которые должны с ним работать.

Эксплуатация контрафактного электровоза запрещена.

По факту растраты государственных средств в сумме 780 тыс. гривен, совершенной должностными лицами угледобывающего предприятия путем злоупотребления служебным положением, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.