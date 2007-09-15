Тимошенко до Ющенко не знала ни слова по-украински

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что она никогда не была врагом русского языка. Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на митинге в Керчи (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, при этом лидер БЮТ отметила, что из нее делают врага русского языка ее политические оппоненты, и это является своеобразной технологией. Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что она родилась в Днепропетровске, долгие годы прожила там и до прихода в правительство Виктора ЮЩЕНКО не знала ни одного слова по-украински, однако потом, уже работая в правительстве, выучила этот язык.

«Делать врага русского языка или какого-либо другого языка из человека, который всю жизнь говорил на русском языке – это нужно иметь колоссальную пропагандистскую машину, чтобы таких врагов создавать», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ заявила, что она согласна с мнением, что языковая проблема для всей страны стоит только на 17 месте, а на первых местах стоят социальные вопросы - «как лечить людей, как создавать страну, как иметь землю, которая бы приносила богатства всей стране, а не отдельным людям».

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что инициатива Партии регионов о проведении референдума по вопросу статуса русского языка – это лишь предвыборный популизм. По словам лидера БЮТ, «страна уже пятый раз становится на эти грабли»: два раза вопрос русского языка поднимался во время президентства Леонида КУЧМЫ, один раз во время выборов Президента в 2004 году, и еще один раз идея референдума возникала во время парламентских выборов 2006 года. «Давайте еще пятый раз наступим на грабли русского языка, НАТО, а за этой ширмой будут грабить вас еще 10 лет, и будут говорить, что это так стране тяжело жить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также добавила, что сегодня в парламенте Украины депутаты не знают ни русского языка, ни украинского, а говорят «на 80% по фене». «Я иногда и не понимаю, что говорят», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

На митинг с участием Ю.ТИМОШЕНКО собралось порядка 5-6 тысяч крымчан. После митинга лидер БЮТ приняла участие в спуске на воду универсального сухогруза-контейнеровоза, который был собран на Керченском судостроительном заводе «Залив».