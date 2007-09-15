Авиазаправщики в октябре могут снова повысить цены на топливо

Украинские авиазаправщики ООО «ЛУК-Авиа Ойл» и ЗАО «СП Кребо» в октябре т.г. могут в очередной раз поднять цены на авитопливо в связи с проблемой невозврата НДС, а также мировым ростом цен на нефть.

Такое предположение сегодня в ходе круглого стола, организованного журналом «Чистое небо» в УНИАН, высказал главный редактор указанного издания Денис ПЕТРОВ.

По его словам, цена на топливо может вырасти до 50 долл. на тонне к нынешней средневзвешенной 1 тыс. долл./тонна.

«По разговорам в авиационных кругах, это будут очередные 50 долл. на тонне», – сказал Д.ПЕТРОВ.

При этом он отметил, что данный рост является негативной динамикой на фоне традиционного снижения цен на авиатопливо в осенний период.

Эксперт предположил, что данный рост не обязательно скажется на ценах авиабилетов, поскольку, по всей вероятности, компании вновь будут вынуждены идти по пути оптимизации затрат, в частности за счет закрытия направлений.

Как сообщил в ходе круглого стола начальник экономического управления Госавиадминистрации Виктор ЗЕЛЕНКОВ, согласно данным Минтранссвязи, по состоянию на август т.г., сумма невозвращенного НДС указанным компаниям превысила 50 млн. грн., в том числе, ООО «ЛУК-Авиа Ойл» - свыше 36 млн. грн., ЗАО «СП Кребо» - 14,5 млн. грн.

Он подчеркнул, что компания Международные авиалинии Украины уже обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой содействовать в возвращении НДС своему заправщику ООО «ЛУК-Авиа Ойл», поскольку компания опасается повышения цен на авиатопливо.

Как сообщал УНИАН, в конце августа т.г. Антимонопольный комитет Украины заявил, что намерен начать расследование в отношении обоснованности стоимости пассажирских авиаперевозок.

«С завершением этих дел (расследования ситуации с повышением цен на авиатопливо, мы полноценно сосредоточимся на расследовании обоснованности стоимости перевозок авиационным транспортом. И результаты исследования деятельности украинских авиакомпаний и принятие соответствующих решений по этому делу станут следующим шагом комитета, нацеленным на защиту интересов и прав пассажиров», - заявил глава АМК А.КОСТУСЕВ.

Напомним, АМК 28 сентября т.г. оштрафовал двух реализаторов авиагорючего за злоупотребление монопольным положением - компании ООО «ЛУК-Авиа Ойл» и ЗАО «СП Кребо». на 50 тыс. грн. и 100 тыс. грн., соответственно, в рамках расследования ситуации с повышением цен на авиатопливо в начале текущего года.

5 апреля т.г. в рамках расследования ситуации с повышением цен на авиатопливо Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против ООО «ЛУК-Авиа Ойл», ЗАО «СП Кребо» и ЗАО «Укртатнафта» по признакам злоупотребления монопольным положением. АМК выяснил, что с сентября по декабрь 2006 года производитель авиатоплива ЗАО «Укртатнафта» завышал цены на собственную продукцию. В свою очередь компании «ЛУК-Авиа Ойл» и «Кребо» устанавливали завышенные цены на услуги заправки авиатопливом в топливный бак воздушных судов на ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в течение сентября-декабря 2006 года.