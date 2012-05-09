Три украинских моряка арестованы в Греции за сигареты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

В составе экипажа судна - также граждане РФ и Грузии.

По словам А.Дикусарова, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Граждане Украины обеспечены адвокатской защитой и переводчиком, заверил руководитель пресс-службы МИД.