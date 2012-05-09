Три украинских моряка арестованы в Греции за сигареты
02:08, 09 мая 2012Общество
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2 мая вблизи порта Порто Хэле греческим подразделом береговой охраны арестован экипаж судна «Stenland» (флаг Коморские острова), в состав которого входят трое граждан Украины, по обвинению в попытке контрабанды табачных изделий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.
В составе экипажа судна - также граждане РФ и Грузии.
По словам А.Дикусарова, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Граждане Украины обеспечены адвокатской защитой и переводчиком, заверил руководитель пресс-службы МИД.
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