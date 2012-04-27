Начался книжный фестиваль «Джура-фест-2012»

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, участие в нем примут 40 издательств из разных регионов Украины.

Во время фестиваля читатели смогут не только приобрести новые книги по ценам издателей, но и пообщаться с авторами, принять участие в дискуссиях во время круглых столов.

Кроме этого, в рамках «Джура-феста» состоится «Вечір співаного слова», мастер-классы по вышивке стежком от журнала «Українська вишивка» и по технике ирландского кружева от журнала «Узоры для вязания», награждение победителей конкурса для детей «Юный иллюстратор» и на лучший рассказ на тему «Тернополье – край легенд», а также награждение лучших читателей городских детских библиотек.