Начался книжный фестиваль «Джура-фест-2012»
01:55, 27 апреля 2012Общество
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В Тернополе начался трехдневный книжный фестиваль «Джура-фест-2012».
Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, участие в нем примут 40 издательств из разных регионов Украины.
Во время фестиваля читатели смогут не только приобрести новые книги по ценам издателей, но и пообщаться с авторами, принять участие в дискуссиях во время круглых столов.
Кроме этого, в рамках «Джура-феста» состоится «Вечір співаного слова», мастер-классы по вышивке стежком от журнала «Українська вишивка» и по технике ирландского кружева от журнала «Узоры для вязания», награждение победителей конкурса для детей «Юный иллюстратор» и на лучший рассказ на тему «Тернополье – край легенд», а также награждение лучших читателей городских детских библиотек.
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