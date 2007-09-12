Польский Институт учредил премию для украинских писателей

Польский Институт в Киеве будет награждать украинских писателей премией им. Джозефа Конрада-Коженевского за последовательность творческого пути, инновационность формы, ломку стереотипов и универсализм послания.

Как сообщили УНИАН в Институте, отныне каждые два года выдвинуть претендентов на получение премии могут как институты, так и физические лица, заполнив аппликационную форму на Интернет-странице Польского Института в Киеве. В этот раз конечный срок выдвижения кандидатов — 31 октября 2007 года.

В сообщении отмечается, что выбор лауреата 2007 года осуществит авторитетное жюри, в которое среди других вошел и директор Польского Института в Киеве Ежи ОНУХ. Определение лауреата будет происходить в два этапа:

І. Из числа номинированных кандидатур жюри изберет трех финалистов, фамилии которых будут объявлены 1 декабря 2007 года;

ІІ. Окончательное решение жюри примет в декабре 2007 года путем тайного голосования.

Размер премии - 20 тыс. грн.

Комментируя учреждение этой литературной премии для украинских писателей, Е.ОНУХ отметил, что величайший английский писатель польского происхождения Джозеф Конрад (Коженевский) родился в Украине, в Бердичеве, и стал символом панъевропейскости, польско-украинско-британской культурной общности. “Учреждая премию, Польский Институт в Киеве хочет привлечь внимание к украинским корням поляков, которые достигли мирового признания. Мы стремимся популяризовать европейскую идею взаимообогащения культур и, в то же время, сохранения культурной идентичности», - подчеркнул директор Института.

В сообщении также говорится о намерении учредить в следующем году аналогичную премию в области визуального искусства - им. Казимира Малевича. Премия Малевича будет учреждена совместно с Центром Современного Искусства «Уяздовский Замок» в Варшаве и будет включать и художественную резиденцию и осуществление художественного проекта лауреата в «Уяздовском Замке».