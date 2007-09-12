В Почаеве мать заморила ребенка голодом

В Тернопольской области возбудили уголовное дело против матери из Почаева Кременецкого района, годовалый ребенок которой умер от недоедания.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, мать ребенка злоупотребляла спиртными напитками. “Несмотря на то, что женщина систематически получала денежную помощь как одинокая мать и помощь при рождении ребенка, все средства она тратила на себя и на сожителя. В основном вся сумма шла на покупку спиртного. По показаниям соседей, все дети были неухожены и постоянно голодные, а смерть самого младшего фактически наступила из-за постоянного недоедания", - сообщила Л.ДОЛИШНАЯ

По ее словам, согласно заключению судебно-медицинского исследования, причиной смерти мальчика стали резкое истощение организма в результате хронического недостаточного питания и дистрофия внутренних органов.

Уголовное дело возбуждено по ст. 166 Уголовного кодекса Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

У отмеченной матери есть еще двое детей: 7-летняя девочка, которая учится в Бережанской школе-интернате, и 4-летний мальчик, которого сразу после смерти малыша забрали в тернопольский детский дом.