Мирослава Гонгадзе хочет встретиться с Медведько

Мирослава ГОНГАДЗЕ выразила надежду, что в начале октября возобновится судебный процесс по делу об убийстве ее мужа - журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

Говоря о расследовании относительно организаторов убийства Г.Гонгадзе, она отметила, что “за этот год, к сожалению, мы не имеем никаких результатов”.

Говоря об изменениях в следственной группе по этому делу, М.ГОНГАДЗЕ отметила, что “у меня возникают подозрения, что это было сделано умышленно”. По ее словам, были отстранены от следствия люди, “которые добились наибольшего успеха в расследовании”. По ее словам, уже год нет возможности “добиться сотрудничества с Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО”. Она также сообщила, что на сегодня «достигнуты принципиальные договоренности с экспертами Совета Европы и ФБР” относительно проведения экспертиз по пленкам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. “Они ожидают постановления о назначении такой экспертизы и теперь дело за Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО”, - сказала М.ГОНГАДЗЕ, сообщив, что прибыла в Украину для общения с представителями Генеральной прокуратуры Украины. Она также добавила, что намерена встретиться с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО.