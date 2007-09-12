Мельниченко с борта самолета забрала «скорая»

В Украину после операции в одной из клиник Германии вернулся майор запаса СБУ, кандидат в народные депутаты от Партии вольных демократов Николай МЕЛЬНИЧЕНКО.

Об этом сообщил УНИАН адвокат Павел СЫЧЕВ.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО прилетел вчера поздно вечером, сразу с борта самолета его забрала «скорая». Майор госпитализирован в одно из медицинских учреждений Киева для продолжения курса реабилитации, сказал адвокат.

П.СЫЧЕВ также отметил, что сейчас Н.МЕЛЬНИЧЕНКО чувствует себя лучше и готовится сделать ряд публичных заявлений.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был госпитализирован в Октябрьскую больницу Киева, где ему был поставлен диагноз «инсульт».

В окружении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО допускают, что инсульт произошел неспроста. В частности, адвокат П.СЫЧЕВ не исключал, что причиной инсульта его клиента могло стать отравление.

Сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО 25 августа в клинике «Борис», где он проходил лечение, заявлял, что причина его заболевания на тот момент еще не установлена.