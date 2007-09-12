Самым теплым днем этой недели будет суббота

13 сентября по прогнозам синоптиков на территории Украины будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью в прикарпатских, центральных, южных областях и в Крыму, днем на Левобережье местами пройдут сильные дожди (днем в западных областях небольшой дождь); на юге и востоке местами грозы. Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях и южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, на юге 15-18°; днем 13-18°, в Карпатах ночью 3-8°, днем 5-10° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 14-15 сентября сохранится переменная облачность. Ночью 14 сентября в восточной половине и местами на юге страны, днем 15 сентября в западной части ожидается дождь; на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, 14 сентября в восточной половине и на юге страны, 15 сентября в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура 14 сентября ночью 6-11°, в южной части, Донецкой, Луганской области 10-15°, днем 13-18°, на юге 17-22°; 15 сентября ночью 3-8° тепла, днем 17-22°, в южной части ночью 6-11°, на побережье Крыма до 15°, днем 20-25°.

16 сентября в Украине, кроме западных областей, 17 сентября в восточных областях и на севере Левобережья пройдут дожди; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 16 сентября 5-11°, на побережье морей до 14-16°, в западных и восточных областях, а 17 сентября в Украине 3-8° тепла; днем 8-14°, 17 сентября в Украине, кроме восточных областей и севера Левобережья, повышение дневной температуры на 2-4°.

В г. Киеве и области 13 сентября будет облачно с прояснениями, временами дождь (днем небольшой). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 15-17°; по области ночью 8-13°, днем 13-18°.

14-15 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, лишь ночью 14 сентября и днем 15 сентября местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура 14 сентября ночью 6-11°, днем 13-18°; 15 сентября ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.

16 сентября ночью пройдет дождь, днем местами небольшой; температура ночью 5-10°, днем 8-13°. 17 сентября без существенных осадков; температура ночью 3-8°, днем 11-16°.