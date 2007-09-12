PriceWaterhouseCoopers проверит работу Нацбанка Украины

Совет Национального банка Украины выбрал аудитором Нацбанка компанию PriceWaterhouseCoopers сроком на 2007-2010 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции.

По его словам, такое решение было принято на заседании Совета НБУ 11 сентября 2007 года.

Как сказал П.ПОРОШЕНКО, заключение с компанией контракта по предоставлению аудиторских услуг на более длительный период позволит достичь экономии при их оплате.

Как сообщалось, в 2006 году аудит НБУ осуществляла эта же компания PriceWaterhouseCoopers.

Также компания PricewaterhouseСoopers проводила аудиторскую проверку НБУ по итогам 2000 и 2001 года. По итогам 2002 - KPMG. Начиная с 2003 г., аудиторские проверки НБУ опять проводит PriceWaterhouseCoopers.

PriceWaterhouseCoopers предоставляет аудиторские услуги, услуги в области бизнес-консультирования, налогообложения и права компаниям разных отраслей. На компанию работают более 140 тыс. сотрудников в 149 странах. Под «PriceWaterhouseCoopers» понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PriceWaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.

PwC входит в четверку крупнейших аудиторских компаний мира (наряду с Deloitte&Touche , KPMG и Ernst&Young).