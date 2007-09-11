Валовые международные резервы НБУ не превысят 30 млрд. долл.

По состоянию на конец 2007 года валовые международные резервы Национального банка Украины не превысят 30 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО выразил сегодня на пресс-конференции.

По словам главы Совета НБУ, динамика выкупа валюты Национальным банком на межбанке до конца года будет изменяться.

Справка УНИАН. По данным НБУ, валовые международные резервы Национального банка Украины в августе 2007 года выросли на 5,8%, или на 1 млрд. 594,1 млн. долл. и на 1 сентября составили 28 млрд. 882,86 млн. долл.