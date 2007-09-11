Имена Гонгадзе, Мазепы, Лобановского присвоены школам (полный список)

На сегодняшнем заседании Комиссии по вопросам наименований и памятных знаков Киевской городской государственной администрации было принято решение о присвоении семи школам столицы имен выдающихся украинских деятелей.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя КГГА, заместитель главы Комиссии Сергей РУДИК.

Имя журналиста Георгия Гонгадзе присвоено специализированный школе №329 (Дарницкий район); педагога Тимофея Лубенца – школе-детскому саду «Радуга» (Дарницкий район); ученого, общественного и церковного деятеля Ивана Огиенко – спецшколе №115 (Соломенский район); педагога Григория Ващенко – лицею таможенного дела №144 (Соломенский район); правозащитника, общественного деятеля, одного из основателей Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко – СОШ №279 (Соломенский район); гетмана Ивана Мазепы – СОШ №292 (Деснянский район); заслуженного тренера Украины Валерия Лобановского – СОШ №319 (Голосеевский район).