Сперва финансовый план ”Нефтогазу” - потом бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на следующий год должен быть рассмотрен до принятия государственного бюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, о такой позиции главы государства сообщил первый заместитель Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня журналистам.

«Президент предлагает, чтобы финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" был рассмотрен до принятия госбюджета, чтобы правительство определилось, какую финансовую нагрузку может принять НАК в следующем году с учетом того, что правительством принято беспрецедентное решение ..., и значительный объем налогов, которые НАК должен был уплатить в 2007 году, перенесен на 2008 год», - отметил А.ШЛАПАК.

По его словам, «если мы кумулятивно учтем всю эту нагрузку в 2008 году, то НАК может не справиться».

Поэтому, подчеркнул А.ШЛАПАК, необходимо отдельно рассмотреть сейчас финансовый план этой структуры, учитывая ее стратегическое значение для государств, и определить уровень фискальной нагрузки, который она может выдержать в следующем году, и только после этого принимать решение, какие средства будут изыматься у НАК в бюджет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров (пост. №951 от 18 июля) утвердил консолидированный финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних компаний на 2007 год. Финансовым планом предусматривается рассрочка в уплате налоговых обязательств, которые возникнут во втором полугодии 2007 г., на 12 календарных месяцев, компенсация “Нафтогазу” разницы между ценами закупки импортного газа и ценами его реализации для производства тепловой энергии для населения, субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности прошлых лет от разницы в тарифах на тепловую энергию для населения.

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО сообщал, что финплан «Нафтогаза» утвержден с доходами в 35 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.