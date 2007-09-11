Для сельхозпроизводителей сохранится нулевая ставка НДС

Для сельхозпроизводителей в 2008 году сохранится нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

По информации Минфина, в проекте бюджета на 2008 год, одобренном на заседании Кабмина 11 сентября, предусмотрено увеличение в следующем году средств на поддержку АПК до 700 млн. грн.

Как известно, в этом году был сохранен режим льготного налогообложения села.

В середине октября 2006 года Верховная Рада продлила льготный режим налогообложения крестьянских хозяйств до 2008 года, приняв закон о внесении изменений в Закон «О налоге на добавленную стоимость» в части специальных режимов налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей. По мнению авторов закона, действующая аккумуляция средств НДС не противоречит нормам ВТО, поскольку размер ставки этого налога как для отечественной аграрной сельхозпродукции, так и импортированных аналогов равен 20%, и дискриминации импортеров в аккумуляции НДС не предусматривается.

В течение восьми лет в Украине для аграрных предприятий действуют специальные режимы взимания НДС: режим аккумуляции НДС, отдельно по растениеводческой и животноводческой продукции, режим выплаты дотаций перерабатывающим предприятиям за молоко и мясо и применение нулевой ставки НДС при продаже молока и мяса в живом весе. Эти режимы имели ограниченный срок действия - до 2004 года, однако Верховная Рада их ежегодно продлевала.

Справка УНИАН. Государственным бюджетом на 2007 год на АПК предусмотрено почти 7 млрд. грн., в т.ч. 667 млн. грн. по программе компенсации процентной ставки по привлеченным аграриями кредитам.

В 2006 году предприятия АПК привлекли 12,8 млрд. грн. кредитных средств.