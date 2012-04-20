В Киеве столкнулись 9 автомобилей: есть пострадавшие

В Киеве 19 апреля произошло ДТП, в котором было «задействовано» девять автомобилей. Травмированы три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ г. Киева, ДТП произошло около 19.10. По предварительным данным события развивались так: по Гаванскому мосту в направлении центра города двигался «Фольксваген Пассат», за рулем которого был 25-летний житель Киевской области. Это авто на большой скорости врезалось в колонну автомобилей, стоявших впереди. В результате ДТП, кроме «Фольксвагена», был поврежден «Форд Мондео», «Нисан Микра», «ВАЗ-2107», «Хюндай», «Нисан Альмера», «Лексус», «Шевроле Такума» и «Ситроен».

В результате этого столкновения травмирован водитель и пассажир «Хюндай» и пассажир «Фольксвагена». Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Предварительная причина происшествия - превышение скорости и невнимательность водителя «Фольксвагена».