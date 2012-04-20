Украина и Беларусь договорились о молоке и пиве

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в Беларуси Алексей Емельяненко.

«Кроме этого, стороны выразили надежду на скорейшее решение затронутых вопросов», - сказал А.Емельяненко.

18 апреля для проведения консультаций относительно урегулирования имеющихся вопросов экспорта украинского пива на белорусский рынок и белорусской мясомолочной продукции на рынок Украины, в Минск прибыла украинская делегация во главе с заместителем министра экономического развития и торговли Украины Владимиром Павленко.

В состав делегации вошли представители Минэкономразвития, Минагропрода Украины и предприятий-производителей солодового пива.

С белорусской стороны в консультациях приняли участие руководство Министерства иностранных дел, концерна «Белгоспищепром» и Государственного таможенного комитета Беларуси.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко на совещании по вопросам экспорта украинского пива на белорусский рынок заявил, что на 18 апреля намечены переговоры с «Белгоспищепромом» о снятии ограничений на экспорт украинского пива.

Он отметил, что ожидает по результатам встречи быстрых и компромиссных решений, которые обеспечат резкий рост поставок украинской продукции в Беларусь.

Как сообщил П.Порошенко, по данным министерства, потери из-за ограничения экспорта данной продукции в Беларусь оцениваются в 12 млн долл.

Напомним, что Госветфитослужба Украины с 1 марта 2012 года временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Беларуси, а также животных, восприимчивых к африканской чуме свиней, продукции и сырья из них.