Всемирный банк готов помочь Украине, но хочет гарантий

Всемирный банк готов сотрудничать с Украиной в проектах строительства инфраструктуры в рамках подготовки к Евро-2012. В то же время Киев должен внести изменения в закон о государственных закупках и повысить эффективность использования грантов и кредитов международных организаций, заявил эксперт банка Мартин Райзер.

Требования Всемирного банка к украинской инвестиционной среде являются вполне обоснованными, сказал в интервью „Немецкой волне” директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский: «Рынок государственных закупок на сегодня составляет 120-130 миллиардов гривен. Это, очевидно, одна из наиболее коррумпированных и менее всего эффективных сфер украинской экономической политики». Условия для привлечения иностранных инвесторов необходимо улучшать, убежден эксперт. Без масштабных иностранных инвестиций в развитие инфраструктуры Украина не сможет должным образом подготовиться к Евро-2012. В проекте госбюджета на будущий год на подготовку к футбольному чемпионату Европы заложено три миллиарда гривен. Частный бизнес уже приобщился к строительству стадионов и гостиниц, но нет достаточных средств на проекты по развитию инфраструктуры, отметил Игорь Бураковский.