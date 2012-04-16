Завтра Украину подмочит

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 17 апреля облачно с прояснениями. В Крыму, Приазовье и восточных областях без осадков; температура ночью 7-12°, днем 17-22°. На остальной территории местами небольшие дожди, днем в большинстве центральных и северных областей кратковременные дожди, кое-где грозы. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°, только в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 9-14° (в Карпатах ночью и днем 0-7° тепла). Ветер южный, юго-западный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.

При этом в Гидрометцентре предупреждают, что ночью 18 апреля в западных областях местами (в Волынской и Львовской областях повсюду) на поверхности почвы заморозки 0-3°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.

В столице облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 14-16°.