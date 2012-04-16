Завтра Украину подмочит
14:18, 16 апреля 2012Общество
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Завтра в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди.
|В Киеве днем кратковременный дождь, местами гроза
При этом в Гидрометцентре предупреждают, что ночью 18 апреля в западных областях местами (в Волынской и Львовской областях повсюду) на поверхности почвы заморозки 0-3°.
В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.
В столице облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 14-16°.
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