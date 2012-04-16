Ведущий немецкий журнал обсуждает "бандитов и мошенников" в Украине

Журналисты цитируют президента УЕФА Мишеля Платини, назвавшего причиной этого роста цен «бандитов и мошенников».

Основой для острой критики стала статья одного из ведущих немецких изданий Der Spiegel, в которой раскрываются факты разрыва контрактов гостиниц с туроператорами для того, чтобы повысить цены.

В частности, в статье описывается, как «преступники с дубинками и щитами в последние недели штурмовали несколько гостиниц в Киеве с целью их дальнейшего контроля». «В результате контракты, которые ранее были заключены между этими гостиницами и немецкой туристической фирмой TUI на 14 тыс. номеров, были разорваны. После чего цены на гостиницы были значительно подняты», — говорится в статье.

В этой связи издание цитирует Платини: «Было вложено много инвестиций, но так как бандиты и мошенники хотят заработать много денег на чемпионате, придется людям (имеются в виду болельщики) сказать, что они не могут приехать», — сожалеет президент УЕФА.

Издание утверждает, что найти жилье без посредничества турагентства вряд ли возможно. «Некоторые сайты предлагают ночь отдыха за 450 евро, что составляет обычную месячную арендную плату», — приводит цифры газета.

Der Spiegel утверждает, что общался с сотрудниками агентства TUI, которые заявили, что не намерены обращаться в суд по причине разорванных контрактов. «Шансы на успех очень малы из-за коррумпированности украинских судов», — поясняет причину издание.

Газета утверждает, что теперь цифры ожидаемого количества болельщиков, которые прибудут в Украину, будут скорректированы. «Это – еще один скандал, во время которого Украина зарекомендовала себя на пути к Чемпионату Европы. Кумовство и коррупция привели к тому, что цены на стадион слишком высоки, а скоростные дороги не готовы в срок», — пишет Der Spiegel.

В Нидерландах статья стала предметом обсуждения на ведущем национальном телеканале NOS, замечает Зеркало недели. Кроме того, тема с ценами на гостиницы дважды обсуждалась в выпуске новостей с прямым телефонным включением из Украины. Аналогичная информация распространена и в одной из ведущих газет Бельгии - De Morgen.