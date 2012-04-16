Рыбаки установили в соседнем нацпарке промышленный невод

В Донецкой области на территории национального парка «Меотида» предотвращен незаконный промышленный лов рыбы.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной Азовской морской экологической инспекции.

Согласно сообщению, инспекцией при проведении проверки промышленного лова ООО «Азоврыбпром» было установлено, что предприятием начаты работы по установлению хамсово-тюлечного ставного невода в Белосарайском заливе Азовского моря на территории национального природного парка «Меотида».

При этом разрешительных документов на осуществление специального использования водных биоресурсов на территории природно-заповедного фонда Украины предприятием получено не было.

Госэкоинспекцией дано предписание руководству предприятия о немедленном снятии средств лова с территории национального природного парка «Меотида». Также переданы на рассмотрение в суд административные материалы о привлечении виновных лиц к ответственности.

Справка УНИАН. Национальный природный парк «Меотида» создан в соответствии с Указом Президента Украины от 25 декабря 2009 года и является объектом общегосударственного значения. Парк создан с целью сохранения, воссоздания и рационального использования типичных и уникальных природных комплексов побережья Азовского моря, а также территорий Кривой косы и Белосарайской косы, имеющих важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.