Весной Минздрав будет спасать от страшной болячки 8 миллионов украинцев

Министерство здравоохранения Украины в марте-апреле 2008 года планирует провести кампанию иммунизации против кори и краснухи.

Об этом сообщила заместитель главного санитарного врачи Украины Людмила МУХАРСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.МУХАРСКАЯ отметила, что кампания массовой дополнительной вакцинации планировалась на ноябрь этого года, однако из-за неблагоприятной эпидемической ситуацию относительно гриппа, она перенесена на весну 2008. По словам главного санитарного врача Украины, дополнительная иммунизация связана с мощным инфекционным всплеском в 2006 году - тогда корью заболели свыше 46 тысяч украинцев, 5 скончались. Если не провести дополнительную вакцинацию, уже через 5 лет в Украине будет свыше 90 тысяч больных. В прошлом году наша страна дала 83% от всей "европейской" заболеваемости корью, заметила Л.МУХАРСКАЯ.

Она также рассказала, что планируется вакцинировать дополнительно 8 миллионов лиц, в возрасте от 15 до 29 лет. Эти вековые границы обусловлены тем, что 90 % из тех, кто болел корью в прошлом году, - взрослые люди, как правило студенты. Очень важно, чтобы прививки сделали свыше 95% людей этой вековой категории. Только тогда можно будет говорить о коллективном иммунитете и эффективности кампании, а Украина сможет навсегда забыть о кори и краснухе.

Л.МУХАРСКАЯ также добавила, что на проведение прививок из государственного бюджета не выделяется ни копейки. Поставляет вакцины, шприцы и расходные материалы на сумму 5,3 миллионов долларов ЮНИСЕФ. Вакцина – индийского производства и имеет преквалификацию ВОЗ.

Полное интервью з заместителем главного санитарного врача Украины Людмилой МУХАРСКОЙ читайте здесь