Евро-2012 сорвется, если украинцев не вакцинируют против кори?

В цивилизованных странах уже давно забыли о таких инфекционных заболеваниях, как корь и краснуха. А в Украине от них умирают. Последняя инфекционная вспышка кори поразила 46 тысяч украинцев. Через 5 лет, когда она опять повторится, больных уже будет свыше 90 тысяч. А именно на это время приходится проведение Евро-2012.

Если мы не преодолеем корь до 2012 г., вполне вероятно чемпионат Европы по футболу просто отменят - прогнозируют эпидемиологи. Чтобы предотвратить следующую вспышку, Кабмин разрабатывает проект постановления о кампании дополнительных прививок против кори и краснухи. Подробнее об этом в интервью с начальником отдела эпидемического благополучия населения Министерства здравоохранения Украины Людмилой МУХАРСКОЙ.

Людмила Мирославовна, действительно ли проблема заболеваемости корью настолько серьёзна, что могут запретить Чемпионат по футболу?

Возможно, здесь и преувеличено, но действительно были нединичные случаи, когда из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в стране, отменяли международные спортивные соревнования. Поэтому угроза отмены Евро-2012 в Украине вполне реальна. Характер инфекционных вспышек таков, что они повторяются раз в 5-6 лет. В 2001 году заболели 22 тысячи, в 2006 - уже свыше 46 тысяч. Если не провести дополнительную вакцинацию именно сейчас, мощная вспышка кори придется на 2012 год. И больных будет уже свыше 90 тысяч. Это - проблема не только медиков, но и всего государства.

Когда планируют проводить вакцинацию?

Вакцину начнут завозить в начале следующего года, саму кампанию иммунизации начнем весной. Хочу отметить, что это будет дополнительная иммунизация. Мы должны вакцинировать дополнительно 8 миллионов человек, в возрасте от 15 до 29 лет. Это связано с тем, что в 2005-2006 годах в Украине зафиксирована большая вспышка кори - заболели свыше 46 тысяч человек, 5 из них умерли. И это в то время, когда во многих странах мира уже давно забыли об этой болезни. В прошлом году именно наша страна дала 83% всей "европейской" заболеваемости корью.

В Европе корь полностью ликвидирована. Вспомнить о ней "помогла" Украина. Страны, в которых корь преодолена, получили завозные случаи кори именно от украинцев. Мы стали активно путешествующей и мигрирующей нацией. Таким образом, помимо всего прочего, мы экспортируем в цивилизованные страны и возбудителя кори, уже и в Америке обнаружили корь "украинского" происхождения.

Каким образом обнаружили, что корь именно с Украины?

В странах, где кори нет, проводят тщательные расследования каждого случая заболевания. Проводятся генетические исследования возбудителя. По геному вируса, устанавливают из какой страны он "прибыл". Именно так было установлено, что свыше 80% случаев кори в Европе имеют "украинский след". У нас также проводили подобные исследования. В 2004 году, когда было зафиксировано лишь 146 случаев кори, мы лабораторно исследовали каждый из них - откуда происходит вирус, наш он, украинский, или завозной. Специалисты работали с каждым больным, чтобы обнаружить, как циркулирует возбудитель по стране. Когда же больных корью - десятки тысяч, - такие расследования проводить невозможно.

А были жалобы, официальные обращения от евросообщества? Наверное, возникало впечатление, что мы ничего не делали, чтобы преодолеть инфекцию?

Нет, жалоб не было. Но мы и сами хорошо понимаем актуальность этой проблемы. Весь мир поставил себе задачу преодолеть корь. И, конечно, Украина, как член Всемирной организации здравоохранения и мирового сообщества, присоединилась к программе преодоления кори. Для того, чтобы не случалось таких вспышек, мы должны обязательно провести дополнительную иммунизацию. Нужно учесть, что вирус кори перестает циркулировать среди людей, когда иммунитет к этому заболеванию есть у 95 процентов населения. Поэтому и эта кампания иммунизации будет эффективной лишь тогда, когда мы вакцинируем не менее 95 процентов. Тогда в стране создастся так называемый коллективный иммунитет. И тогда можно говорить, что мы преодолели корь.

Почему определены возрастные категории от 15 до 29 лет?

Статистика показывает, что на сегодня дети в возрасте до 14 лет практически не болеют. Из 46 тысяч человек, инфицированных вирусом кори, - 90% взрослых. Больше всего - студентов, среди них очень низкий уровень защиты. Многие из них, когда были детьми, не вакцинировались - в то время пошел слух о вредности иммунизации. Да и самой вакцины в то время было мало. Если и делали детям прививки, то некачественными вакцинами, не по установленным схемам. Часто некачественной импортной вакциной из "гуманитарки". Возможно, она не вредила человеку, но и уровень защиты после прививки не вырабатывался.

Не вредна ли дополнительная прививка?

Нет, не вредна. Украинские ученые проводили мониторинг защитных титров иммунитета и у большинства нашего населения их недостаточно для того, чтобы нейтрализовать вирус кори.

Если мы эту кампанию проведем успешно и вакцинируем 8 миллионов людей, то Украина сможет навсегда забыть о кори и краснухе. Как это было когда-то с полиомиелитом. Благодаря дополнительной иммунизации с 1996 года у нас не было ни одного случая заболевания на этим страшным недугом.

А если все же человек категорически откажется от вакцинации?..

Когда родители отказываются делать, или говорят, что лучше будет если ребенок переболеет, я всегда их спрашиваю, понимают ли они, какую ответственность берут на себя. Если ребенок переболеет в легкой форме - слава Богу. А если умрет? Корь - это сложное заболевание, от него дети умирают. В прошлом году 4 ребенка...

Мы понимаем, будут такие, что откажутся. И уже сейчас есть люди, которые критикуют нас за эту кампанию. Но будем пытаться доказывать людям, что это необходимо, будем обращаться за помощью к СМИ. Нужно, чтобы люди поняли - это нужно не только конкретному человеку, но и всему украинскому обществу. Если среди населения не будет коллективного иммунитета к возбудителю кори, вирус будет распространяться. Люди будут болеть. Говорят, что вот 46 тысяч переболели, у них уже якобы есть иммунитет, но при 8 миллионов потенциальных больных, это очень незначительное количество. Поэтому коллективного иммунитета против кори в Украине нет. Мы должны его наработать.

Известно, что эта вакцина индийского производства. Принято считать, что медицинские препараты из Индии довольно сомнительного качества...

Саму вакцину закупает не Украина, а Детский фонд ООН. Считаю, что авторитет ЮНИСЕФ достаточен. Такая почтенная международная организация не привезет несертифицированный товар. Вакцина преквалифицирована ВОЗ, важно, что она иммуногенна и нереактогенна. Эти характеристики являются важнейшими для любой вакцины. Производство также преквалифицировано ВОЗ, оно достаточно мощно, имеет все необходимые международные сертификаты качества. Наши специалисты побывали там и подтверждают это.

Проводятся ли дополнительные кампании по вакцинации в странах Евросоюза?

Нет, им это не нужно. Они преодолели эти заболевания благодаря плановой, рутинной иммунизации. Если из года в год делать прививку качественной иммуногенной вакциной, то можно преодолеть инфекции и без дополнительных иммунизаций.

Сколько средств из украинского бюджета будет выделено для этой кампании?

Ни единой копейки. Это не будут “живые” средства. ЮНИСЕФ поставляет и вакцину, и одноразовые шприцы, и даже коробки для их утилизации. На средства международных организаций будут проводить обучение, семинары, будут выпускать бюллетени.

Беседовала Наталия Максименко