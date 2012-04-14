Активисты ищут милиционера, ударившего участницу акции у офиса Ахметова

Об этом говорится в заявлении гражданской инициативы САМ, копия которого передана УНИАН.

"Мы, участники Самоуправляющейся альтернативной сети (САМ), выражаем глубокое возмущение по поводу систематического нарушения украинского законодательства и прав человека, которые допускаются киевской милицией. Мы призываем министра МВД Виталия Захарченко немедленно принять меры, чтобы привлечь виновных к ответственности», - подчеркивается, в частности, в заявлении.

По словам его авторов, 11 апреля во время акции в защиту Андреевского спуска по ул. Десятинной, от рук офицера милиции пострадала Е.Ескина, координатор движения «Киевляне для киевлян» и активистка сети САМ. Она обратилась к милиционеру, который препятствовал ей пройти на мирную акцию протеста, попросила его предъявить удостоверение и собиралась переписать данные в свой мобильный телефон. В этот момент милиционер ее толкнул, в результате чего она упала, сильно ударилась головой об асфальт и потеряла сознание. Елену вынесли из толпы на руках другие участники акции, они же и вызвали скорую, и находились с ней до того момента, как приехали врачи.

Милиционер, ударивший девушку, быстро скрылся с места происшествия. Никакой помощи никто из милиционеров пострадавшей не предоставил. Есть фото-видеозаписи тех событий, и есть люди, которые были очевидцами и готовые давать показания.

Врачи поставили Е.Ескиний диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга с рефлекторной недостаточностью, ушиб позвоночника», и прописали госпитализацию.

Учитывая все вышеизложенное, общественные активисты требуют от главы МВД: немедленно взять под личный контроль ситуацию, сложившуюся вокруг избиения Е.Ескиной сотрудником милиции; немедленно обеспечить выявление и привлечение к ответственности виновных в нападении на Е.Ескину; привлечь к ответственности лиц, обеспечивающих общественное спокойствие и допустивших избиение Е.Ескиной.

Также активисты САМ требуют от В.Захарченко дать поручение пресс-службе ГУМВД в Киеве встретиться со свидетелями событий избиения, ознакомиться с видео-фотоматериалами и результатами расследования, и опровергнуть неправдивое заявление об избиении Е.Ескиной, которое было обнародовано от имени МВД 12 апреля.

Кроме того, министр внутренних дел должен поручить установить лиц, нарушавших общественную безопасность и немотивированно препятствовали конституционному праву граждан на свободное передвижение по ул. Десятинной 11 апреля, а также предоставить правовую оценку действиям подчиненных и обнародовать информацию о лицах, которые отвечали за охрану общественного порядка на ул. Десятинной во время проведения там этой мирной акции, и направили туда усиленную охрану.

«Милиция должна стоять на страже закона, а не нарушать закон, как это происходит сейчас", - сказано в заявлении.

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Как сообщалось, киевская милиция опровергает информацию о том, что во время акции в защиту Андреевского спуска под офисом СКМ сотрудник милиции толкнул девушку.

"Во время указанного мероприятия произошло падение одной из участниц. Присутствующий на месте сотрудник милиции оказал женщине помощь, отвел в сторону и вызвал карету "скорой". Врачи прибыли на место и доставили гражданку в медицинское заведение. После проведенного осмотра оснований для госпитализации этого лица выявлено не было, в госпитализации ей было отказано", - заявили в милиции.