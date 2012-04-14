Азаров зовет канадцев добывать нефть в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.Азаров заявил во время встречи с министром международного сотрудничества Канады Беверли Ода.

«Мы очень серьезно занимаемся привлечением иностранных инвестиций, особенно в сфере разработки и добычи нефти и газа. Я знаю, что в Канаде есть достаточно авторитетные компании, которые специализируются на этих направлениях. И мы приветствуем работу таких канадских компаний на территории нашей страны в разработке наших месторождений», - сказал Н.Азаров.

Б.Ода, в свою очередь, сообщила, что Канадское Агентство национального развития в значительной мере занимается вопросами предоставления помощи в добывающих видах промышленности. «Канадские предприятия, которые работают в добывающих отраслях, являются одними из ведущих предприятий в мире. Наша работа с разными странами в сферах горнодобывающей, горнорудной, нефтяной промышленности есть на первом месте во многих странах», - заявила она.

Кроме того, Б.Ода сообщила, что недавно в ее стране было принято решение о создании Канадского национального института добывающей промышленности. «Я уверена, что Канада могла бы оказать помощь в таких вопросах, как разработка стратегии, правил, вопросов регуляции и внедрения всех этих правил в жизнь в добывающей промышленности и нефтегазовой сфере», - отметила министр.