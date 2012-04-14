Трое квартирных воров высверливали замки в трех областях Украины

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в области, трое мужчин почти год обворовывали квартиры в Житомире и Полтаве, а затем в Чернигове.

По информации правоохранителей, почерк преступлений был похож – днем во входной двери квартиры высверливалась сердцевина замка, воры попадали внутрь и похищали деньги и драгоценности, мелкую аудио- и видеотехнику. После нескольких краж в Чернигове оперативники выяснили, что подобные ограбления были в Житомире и Полтаве.

Черниговские милиционеры задержали преступников на трассе Житомир-Киев. Они ехали в столицу, а затем планировали домой – в Харьков.

В машине сотрудники милиции обнаружили часть украденных вещей, а также орудия преступления – болгарки, дрели и пр. Кроме того, были выявлены аэрозольные баллончики с нервно-паралитическим газом, пистолет травматического действия и даже фальшивое удостоверение сотрудника внутренней безопасности МВД.

Задержанные доставлены в Черниговский городской отдел, где они дали показания. Все трое – уроженцы Харькова, самому старшему злоумышленнику 46 лет, он ранее судим за убийство и разбой. Еще одному – 34 года, он находился в розыске за кражу в особо крупных размерах. А самому молодому – 28 лет, он ранее судим за разбой.

В Чернигове задержанные злоумышленники совершили 9 краж.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, они сознались в совершенном. По фактам краж возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совмещенная с проникновением в жилье), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.