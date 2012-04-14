В Горловке студентам вернули деньги

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, прокуратура окончила проверку законности отключения электро- и теплоснабжения в зданиях Горловского государственного педагогического института иностранных языков, а также сбора средств со студентов указанного высшего учебного заведения.

Во исполнение представления прокуратуры Центрально-Городского района Горловки руководством ГГПИИЯ средства в размере 62 тыс грн возвращены в полном объеме, права 300 студентов восстановлены, заключено в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта студенты Горловского государственного педагогического института иностранных языков в Донецкой области передали СМИ Открытое письмо о том, что их вынуждают «в добровольном порядке» сдать деньги на оплату коммунальных долгов вуза.

В письме, в частности, говорится, что «администрация вуза обращается к студентам с просьбой в добровольно-принудительном порядке пожертвовать 250 грн с человека на оплату задолженности учебного заведения по коммунальным услугам».

Студенты отмечают, что их просят средства перечислить на расчетный счет вуза, но «при этом не забыть написать на имя ректора небольшое заявление о своих благотворительных намерениях».