Во львовском аэропорту установили бюст короля Даниила (фото)

Как сообщил УНИАН заместитель городского председателя Львова по гуманитарным вопросам Василий Косив, автором бюста является украинский скульптор, академик Эммануил Мысько.

Как уточнил В.Косив, вместе с постаментом высота бюста составляет около 2,7 м, высота самого бюста – около 1,3 м.

Э.Мысько – профессор Львовской академии искусств. Более 10 лет возглавлял Львовский институт прикладного и декоративного искусства. Автор портретной галереи известных ученых, художников, писателей, общественных деятелей.

Э.Мысько долгие годы возглавлял львовский Союз художников, в конце 1980-х годов - Фонд культуры, является основателем Академии искусств Украины.