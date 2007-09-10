НБУ ввел в обращение новую монету (фото)

С 6 сентября Национальный банк Украины ввел в обращение юбилейную монету “Иван Богун” номиналом 10 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

Монета посвящена одному из выдающихся военных и политических деятелей, сподвижнику Богдана Хмельницкого в Национально-освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг., полковнику кальницкому (винницкому) - Ивану Богуну.

Монетой “Иван Богун” Нацбанк продолжает серию “Герої козацкої доби”.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, качество - “пруф”, масса в чистоте - 31,1 г, диаметр - 38,61 мм, тираж - 5 000 штук.

На аверсе монеты изображена композиция, которая символизирует идею соборности Украины: геральдические фигуры Архистратига Михаила и коронованного льва (символы городов Киева и Львова) держат малый Государственный Герб Украины. Над композицией размещен год чеканки монеты - 2007, вверху полукругом - стилизованная надпись НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, внизу - номинал 10/ГРИВЕНЬ, а также обозначение металла, его пробы - Ag 925, вес в чистоте - 31,1 и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты справа изображена батальная сцена - казаки в обороне, над которой надпись - XVII /ст., слева - профильный портрет Ивана Богуна, под которым стилизованная надпись ІВАН/ БОГУН.

Художники: аверс - Александр ИВАХНЕНКО, Святослав ИВАНЕНКО; реверс - Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК.

Скульпторы - Святослав ИВАНЕНКО, Владимир АТАМАНЧУК.

Фото с сайта НБУ