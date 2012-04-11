Украинцам могут разрешить продавать квартиры без БТИ

Соответствующий правительственный проект «Закона о технической инвентаризации объектов недвижимого имущества» №10286-1 зарегистрирован в Верховной Раде 10 апреля, сообщает "Зеркало недели"

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен «на устранение монополии коммунальных предприятий и создание прозрачной и конкурентной среды в сфере технической инвентаризации объектов недвижимого имущества».

По мнению разработчика закона — им выступило Министерство юстиции, — принятие закона «сократит время и упростит процедуру проведения техинвентаризации, а также позволит гражданам свободно выбирать субъект, который будет проводить техническую инвентаризацию недвижимого имущества».

В частности согласно ст.3 законопроекта, услуги гражданам смогут оказывать не только коммунальные предприятия (БТИ). Проводить техническую инвентаризацию разрешат физлицам-предпринимателям, а также юрлицам при условии получения лицензии и наличия в штате трех специалистов, имеющих квалификационный сертификат.

Эксперты, желающие предоставлять услуги по технической инвентаризации (физлица-граждане Украины или иностранцы), согласно ст.4 должны будут предоставить документы о соответствующем образовании и пройти аттестацию. В результате они получат сертификат, который подтвердит их право работать в данной сфере. При этом их могут лишить такого сертификата в случае выявления нарушений.

Процедуру технической инвентаризации, достаточно будет пройти только один раз (первичная процедура является обязательной).

Техническая инвентаризация недвижимости будет обязательной лишь перед принятием в эксплуатацию (в том числе после реконструкции и капитального ремонта), а также перед проведением госрегистрации права собственности на объект незавершенного строительства и в случае госрегистрации прекращения права собственности на объект недвижимости в связи с его уничтожением.

В других случаях техническая инвентаризация проводится по желанию заказчика, при этом запрещается требовать ее проведения в не предусмотренных выше случаях.

Таким образом, при купле-продаже недвижимости не понадобится каждый раз давать запрос в БТИ — только по договоренности сторон.

Срок проведения технической инвентаризации с выдачей соответствующих документов не должен превышать 30 календарных дней.

Во избежание завышения стоимости услуг будут установлены экономически обоснованные цены, расчитанные центральным органом власти.

Работы по технической инвентаризации выполняются на заказ и с обязательным участием заказчика или уполномоченного им лица, в присутствии которых проводится обследование. Результаты будут фиксироваться в абрисе с обязательным подписанием заказчиком или уполномоченным им лицом соответствующих документов.

Вся информация будет вноситься в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, материалы технической инвентаризации являются собственностью государства.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования, кроме статей 3, 4 и 12, которые вступают в силу с 1 января 2013 года (статьи касаются определения субъектов и исполнителей техинвентаризации). Таким образом предполагается, что БТИ будут проводить техинвентаризацию до 1 января 2013 года. При этом если работы начаты до 31 декабря 2012 года, они должны быть завершены в течение месяца, до 30 января 2013-го.

Ранее в Минюсте анонсировали, что функции регистрации прав на недвижимое имущество могут быть переданы от БТИ к Государственной регистрационной службе Украины (Укргосреестру) уже со II квартала 2012 года.

Ранее президент Украины Виктор Янукович поручил правительству уменьшить количество разрешительных документов и справок, которые граждане сейчас получают в Бюро технической инвентаризации (БТИ).