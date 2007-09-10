Завершилась выставка-ярмарка ”Волынь-Агро-2007”

В Луцке завершила работу выставка-ярмарка "Волынь-Агро-2007". Ее участники - свыше 100 отечественных товаропроизводителей и шесть предприятий из Республики Польши представили сельскохозяйственные машины и оборудование, продукты питания, кормы и кормовые добавки, средства защиты растений, удобрения, продукцию птицеводства и пчеловодства, семян зерновых, картофеля, посадочный материал плодовых, декоративных деревьев и кустов, овощи, фрукты и т. д.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы мероприятия намеревались помочь среднему и малому бизнесу. Именно его представителям предложено внедрять новые технологии в производство, выбирать современные сельскохозяйственные машины и оборудование, средства защиты растений.

Кроме того, сельскохозяйственные предприятия имели возможность посетить учебные мастер-классы на тему развития лизинга, новых агротехнологий, в частности выращивание картофеля, технологии заготовки кормов с помощью биоконсервантов, повышения плодородия грунтов и др.

За последние несколько лет - это самая большая экспозиция в регионе. Предыдущая подобная выставка проводилась 5 лет назад.