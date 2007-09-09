До 2-го Чемпионата любителей сала осталось две недели

В Луцке 22-23 сентября состоится IІ-й чемпионат любителей сала "С любовью...к салу".

Как передает корреспондент УНИАН, так же, как и І-й чемпионат, он будет проходить под лозунгом «Саломаны всех стран – соединяйтесь!».

Программой чемпионата предусмотрено его торжественное открытие 22 сентября в 15 час при участии представителей Волынской областной и Луцкой городской власти, гостей из Киева, представителей "Книги рекордов Украины" и "Книги рекордов Гиннеса".

В рамках чемпионата будут проходить конкурсы "Саломанов-толстунов" на самого тяжелого участника, песенный конкурс-караоке среди любителей сала. Также для участников и гостей предусмотрена экскурсия по городу, в замок Любарта и в музей истории сельского хозяйства Волыни. Завершится первый день чемпионата праздничным ужином - «Волынские вечерницы с салом».

Следующий день начнется научной конференцией при участии представителей Украинской Академии аграрных наук, Главного управления агропромышленного развития на тему "Развитие свиноводства в Украине и в других государствах".

Среди развлекательных мероприятий в этот день - выставка лучших пород свиней "Свинной конкурс красоты", выставка сала и изделий из сала и церемония установления рекорда на самый длинный в мире бутерброд с салом и поедание его всеми желающими.

Завершится чемпионат концертом при участии любителей сала - „Ода салу".

Как сообщили организаторы, цель такого действа - задекларировать, что «национальной гордостью украинцев является сало», через призму развлекательных мероприятий совершенно серьезно осветить вопрос полезных свойств сала с точки зрения медицины, развития свиноводства в Украине, расширить информацию о разнообразии блюд с национального украинского продукта – сала.