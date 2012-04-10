В Украине бешеными темпами растет мужское бесплодие

30-40% обращений мужчин к врачам-андрологам связаны с воспалительными заболеваниями половой сферы (чаще всего простатит), 30-40% - с эректильной дисфункцией, 5-10% - с бесплодием.

Как сообщает ЛІГАБізнесІнформ, об этом рассказал главный специалист по сексопатологии Управления здравоохранения Киевской областной госадминистрации, сотрудник Киевской областной клинической больницы Игорь Судариков.

"Воспаление может быть вызвано специфическими возбудителями, передающимися половым путем, либо в результате переохлаждения… Предрасполагающими факторами для развития болезни обычно бывают сидячий образ жизни, нерегулярный секс, нерациональное лечение антибиотиками, ослабление иммунной системы вследствие тяжелых сопутствующих заболеваний (ангина, грипп и т.д.). Часто простатит становится хроническим из-за несвоевременной диагностики", - отметил Судариков.

По словам специалиста, основными причинами мужского бесплодия являются нарушение гормонального фона, воспаление в половых железах, гонорея, расширение вен семенного канатика, перенесенные травмы и инфекционный паротит (свинка). "Мужское бесплодие растет сумасшедшими темпами в нашей стране и по всей планете. По статистике ВОЗ, удельный вес мужского бесплодия сравнялся с женским", - подчеркивает эксперт.

В последнее время, говорит сексопатолог, участились случаи ятрогенного бесплодия, вызванного неправильным терапевтическим лечением: "Чаще всего это происходит в результате лечения инфекций, передающихся половым путем, при помощи жестких антибиотиков, без обследования репродуктивной функции мужчины".

Главной причиной большинства половых недугов медик считает неправильное отношение мужчин к своему здоровью, а также отсутствие достаточного количества специалистов в области андрологии. "Забота о мужском здоровье должна начинаться до рождения мальчика, весь период его созревания, активной взрослой жизни и в период наступления "мужского климакса". Ужасная динамика роста мужского бесплодия вызвана историческим пренебрежением к мужскому здоровью, когда много лет подряд на фоне отлично отлаженной системы женских консультаций на всю страну насчитывалось полтора десятка врачей-андрологов... Специальность андролог до сих пор не входит в перечень врачебных специальностей..." - резюмирует Судариков.