Лариса Долина, Игорь Бутман и музыканты из 12 стран...

14-16 сентября в Виннице будет проходить ХІІ международный фестиваль «Международные дни джазовой музыки в Виннице».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь фестиваля Олег СЕМКО.

По его словам, нынешний фестиваль откроет проект «PAGO LIBRE».

О.СЕМКО сказал, что в рамках фестиваля в общей сложности будут выступать музыканты из 12 стран: «RAO TRIO» (Испания), Марек БАЛАТ (Польша), Джулиан МИЛКИС (США), международный проект - квартет «Жан Пьер Фрёли & друзья” и Уве КРОПИНСКИ (Германия-Украина), «Amit Chattergee Aliance» (Чехия).

Пресс-секретарь также сообщил, что на гала-концерте 16 сентября винничане и гости фестиваля услышат еще две джазовые звезды - Ларису ДОЛИНУ и Игоря БУТМАНА.

О.СЕМКО также добавил, что фестиваль будет проходить при содействии председателя Винницкой облгосадминистрации и мэра Винницы Владимира ГРОЙСМАНА.