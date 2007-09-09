В Севастополе осталось одно нераскрытое убийство

В Севастополе за 8 месяцев текущего года совершено 17 преднамеренных убийств (против 20 за аналогичный период в прошлом году), 16 из которых раскрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщалось на пресс-конференции в городском управлении МВД, посвященной итогам работы за 8 месяцев 2007 года.

Кроме того, по данным правоохранителей, зарегистрирован 61 факт нанесения тяжких телесных повреждений, 60 из них раскрыто. Раскрыто также 53 из 54 совершенных с начала года разбойных нападений.

Также за 8 месяцев в Севастополе зарегистрировано 1002 кражи, из которых 884 раскрыто; установлены лица по 215 из 285 квартирных краж.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 2 тыс. 964 преступления, в том числе 2 тыс. 695 - общеуголовной направленности, 2 тыс. 358 преступлений раскрыто.