За оскорбления в Сети можно схлопотать 5 лет тюрьмы

В милиции говорят, что специально за бранью в Интернете не следят. Если украинцы подают в суд друг на друга за оскорбления — наказание для них определяет суд, пояснил глава пресс-службы МВД Владимир Полищук.

«Вот если появляются угрозы жизни людей — это уже уголовное дело. Это милиция отслеживает», — говорит он. Как пишет "Сегодня", человека могут наказать просто штрафом (до 119 гривен) или заставить принести публичные извинения и выплатить компенсацию за моральный ущерб. Что же касается 15 суток, то такое наказание предусмотрено за мелкое хулиганство - в статье 173 админкодекса указано, что за нецензурщину могут и арестовать.

Правозащитники говорят, что сейчас оскорбления в сети заменяют уличные свары. Но брань и на улице, и в сети подпадает под админответственность – за это штрафуют. «А за оскорбления на почве национальности, религиозных убеждений, расы, пола, этнического происхождения можно получить ограничение свободы на срок до 5 лет», — рассказал юрист Михаил Ильяшев. — Нередко судятся друг с другом за оскорбления известные люди, но случаются суды и между обычными гражданами». По словам юристов, чаще всего суд становится на сторону истца.

Буквально недавно в Украине участник одного из запорожских чатов получил 15 суток за то, что постоянно нецензурно бранился в сети. Также недавно суд разбирался в ссоре двух пользователей «ВКонтакте». Родственники несовершеннолетней девочки отсудили у ее обидчика 500 гривен за оскорбительные высказывания в адрес их семьи.