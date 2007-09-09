Крупнейший в США ипотечный кредитор сократит 10-12 тыс. рабочих мест

Крупнейший в США ипотечный кредитор Countrywide Financial сократит 10-12 тыс. рабочих мест.

Сокращения будут проведены в течение трех месяцев, передает Associated Press. Необходимость увольнений связана с изменившейся ситуацией на американском рынке кредитования.

В последнее время на американских рынках циркулируют слухи о том, что Countrywide Financial может стать следующей крупной жертвой кризиса на рынке ипотечных кредитов категории subprime, которая объявит о финансовой несостоятельности.

Ранее ипотечный кредитор Countrywide Financial уже опубликовал заявление, согласно которому компания ожидает заметного снижения прибыли, в особенности в краткосрочной перспективе, ввиду кризиса на рынке ипотечных кредитов категории subprime. Компания отмечала, что уже столкнулась с "беспрецедентными перебоями" на долговом рынке и вторичном рынке ипотеки.

Таким образом, Countrywide Financial стала второй компанией, которая пострадала вследствие ипотечного кризиса. 3 августа с.г. American Home Mortgage Investment Corp., также специализирующаяся в сфере ипотечного кредитования, остановила большинство операций и сократила почти 7 тыс. своих сотрудников.

Накануне Ассоциация ипотечных банков (Mortgage Bankers Association, MBA) сообщила, что доля ипотечных кредитов, по которым был начат процесс лишения права выкупа закладной, в США во II квартале 2007 г. выросла до рекордного максимума. Во многом причиной этого стали дефолты как раз по низкорейтинговым займам категории subprime.

По данным MBA, во II квартале с.г. процедура лишения права выкупа закладной была начата по 0,65% займов с учетом сезонных факторов, что на 7 базисных пунктов выше, чем в предыдущем квартале, и на 22 базисных пункта больше, чем во II квартале 2006г.

Доля просрочек платежей и дефолтов по ипотечным кредитам subprime, к которым относятся ссуды, выданные заемщикам с низким уровнем кредитоспособности, также выросла как в квартальном, так и в годовом исчислении. Доля просрочек платежей по кредитам subprime выросла до 14,82% во II квартале с.г с 13,77% в I квартале с.г.