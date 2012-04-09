Зеки не трогают Завадского, потому что не верят, что он насиловал мальчиков

Адвоката известного аккордеониста Завадского, Евгению Закревскую до сих пор не ознакомили с материалами, на основании которых было проведено задержании ее подзащитного, сообщает "Обозреватель".

«С материалами, на основании которых было проведено задержание Игоря, меня не ознакомили до сих пор. У меня есть только постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 156 – развращение, и по ст. 153 – насильственное удовлетворение половой страсти неестественным образом. И моему подзащитному предъявлено обвинение по этим двум статьям», - заявила Закревская.

Информация о том, что Завадскому было предъявлено обвинение по ст. 156 «развращение несовершеннолетних» была широко распространена в прессе. А о предъявлении аккордеонисту обвинения по второй статье стало известно лишь некоторое время назад.

«Мы не обнародовали эту информацию из-за опасений за безопасность Игоря в СИЗО. Я думаю, все понимают, чем грозит ему там подобное обвинение», - говорит адвокат.

Но Завадский, по словам Закревской, сам рассказал в камере,где он сидит, о том, в чем его обвиняют.

«Он рассказал и о ст. 153 тоже. И никто в обвинение там не поверил, настолько оно абсурдно. Думаю, что и милиция не озвучила эту информацию по той же причине», - утверждает адвокат.

Как ранее сообщалось, известного аккордеониста Игоря Завадского в конце марта задержали по обвинению в развращении несовершеннолетних. Многие его ученики не верят в то, что их учитель мог совершить эти преступления.