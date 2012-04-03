Ночевавшие у Завадского дома ученики не верят, что он педофил

"Если кто-то общался с Игорем Завадским просто как с человеком, один на один, он поймет, что это просто на него наговор. Такого нет и быть не может это очень хороший, чистый душой человек, простой, прямой, не скрытный. Он как ребенок светится изнутри, от него исходит огромный позитив. Он не наживает миллионы на своем таланте", - отметила мама одного из учеников Марианна Зубко, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Сами дети также рассказали, что уже долгое время общались с Завадским и не замечали ничего, что предъявлено музыканту в обвинении.

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Так, Денис Снигирев рассказал, что поскольку его родители не в состоянии были снимать для него отель на время концертов, он несколько раз жил в квартире своего учителя. "Мы играли на компьютере, потом в хоккей играли час где-то, потом очень долго занимались, у нас было мало времени, поэтому мы легли спать, очень поздно ложились, поздно вставали, практически перед концертом, быстро проводили репетицию и ехали на концерт", - рассказал Денис. По словам мальчика, Завадский жил в однокомнатной квартире, но спали они на разных диванах.

Кроме того, ученики рассказали, что Завадскому угрожали перед конкурсами, в которых он участвовал и непосредственно перед задержанием. "К нему пришли домой и сказали, что если они о нем еще хоть раз услышат - в газете, по телевизору, по радио, то они сделают так, чтобы о нем больше нигде не слышали. Я их не видел, только слышал", - рассказал Денис.

Напомним, ранее в Киеве были задержаны трое мужчин, подозреваемых в осуществлении развратных действий в отношении несовершеннолетних. По информации отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, предварительно установлено, что эти мужчины "знакомились с детьми, исключительно мальчиками преимущественно из неблагополучных семей, входили к ним в доверие, приглашали к себе по месту жительства и совершали в отношении них развратные действия". Позже СМИ назвали фамилию подозреваемого - это аккордеонист Игорь Завадский.

Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК Украины (растление несовершеннолетних).