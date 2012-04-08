Николаевский шустряк от кредиторов присвоил 1,7 млн вкладов
15:49, 08 апреля 2012Общество
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В Николаевской области сотрудник кредитного союза присвоил более 1,7 млн. грн, принадлежавших вкладчикам.
Сотрудник кредитного союза присвоил чужие 1,7 млн грн, фото zz.te.ua
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, установлено, что должностное лицо на протяжении последних шести лет подделывало расходные кассовые ордера и присваивало средства союза.
Органами прокуратуры возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
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