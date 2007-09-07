Погода на 8-12 сентября

8 сентября на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, местами сильные дожди, грозы; в восточной половине кое-где град, во время гроз шквалы 15-20 м/с. В центральных и северных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, в восточных областях, Крыму и Приазовье 16-20°, в западных областях 6-11°; днем 18-23°, в восточной части 24-29°, в западных и северных областях 12-17° (в Карпатах ночью 1-6°, днем 4-9°).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 9-10 сентября облачно с прояснениями, временами дожди (днем 9 сентября в Карпатах и в Закарпатье местами сильные дожди), 10 сентября в южной части и восточных областях – только в отдельных районах. В Украине, кроме северной части, местами грозы. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в Крыму, Приазовье и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в северной половине страны 7-12°, на остальной территории 10-15°, на побережье Крыма до 19°; днем 9 сентября в северной половине, 10 сентября в западных и северных областях 13-18°, на остальной территории 17-22°, 10 сентября на юге Левобережья и в Крыму до 25°.

11 сентября ночью в восточных и местами в северных областях, днем на крайней западе страны, 12 сентября ночью в западных областях, днем на Правобережье пройдут дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков. Температура ночью 6-12°, на юге, а 11 сентября и на востоке страны 9-15°; днем в западных и северных областях 13-19°, на остальной территории 16-22°, в южной части местами 23-26°.

В г. Киеве и области 8 сентября облачная погода с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, местами по области грозы. Ночью и утром в Киеве и местами по области туман. Ветер северный, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 14-16°; по области ночью 10-15°, днем 12-17°.

9-10 сентября сохранится облачная погода с прояснениями. Временами дождь (днем 9 сентября небольшой). Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

Ночью 11 сентября местами небольшой дождь, днем 12 сентября кратковременный дождь, местами гроза, в остальное время без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°.