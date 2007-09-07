Идея ”7 чудес” шагает по стране

В Черниговской области стартовал конкурс по определению 7 чудес края. Об этом УНИАН сообщил редактор газеты „Сiверщина” Василий ЧЕПУРНЫЙ.

По его словам, организаторами конкурса, который станет продолжением всеукраинского конкурса “7 чудес Украины”, стали газета «Сiверщина», Черниговское областное объединение Всеукраинского общества «Просвiта» им. Т.Г.Шевченко, Черниговский областной совет и управление культуры и туризма ОГА.

”Конкурс по определению семи чудес черниговского края должен привлечь внимание к нашим достопримечательностям истории и культуры, позаботиться об их сохранении, восстановить и активизировать развитие туризма в регионе”, - убежден В.ЧЕПУРНЫЙ.

Он также рассказал, что газета уже предложила ориентировочный перечень выдающихся достопримечательностей черниговская края, а дополнить его должны читатели. Затем экспертный совет, в который войдут ведущие археологи, историки и искусствоведы края, определит список, который будет вынесен на голосование. „До нового года станут известны 7 чудес черниговского края”, - уточнил В.ЧЕПУРНЫЙ.

Редактор газеты „Сiверщина” напомнил, что в финалисты-номинанты всеукраинского конкурса вышли и Антониевы пещеры Чернигова, правда, достопримечательности не удалось войти в семерку победителей. „Многое зависело от распространения в том или другом регионе Интернета, также от «раскрученности», популярности тех или других объектов, туристических маршрутов. А наша Черниговская область в этом плане еще отстает, при том, что имеет чрезвычайно много уникальных достопримечательностей и святынь”, - отметил В.ЧЕПУРНЫЙ.