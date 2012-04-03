Таможенники заявляют, что не держали немецких журналистов 7 часов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, комментируя заявление немецких журналистов о якобы 7-часовой задержке на украинско-польской границе, директор Департамента развития таможенной инфраструктуры и информационного сотрудничества Гостаможслужбы Игорь Тимофеев отметил, что Гостаможслужба провела служебную проверку.

По словам И.Тимофеева, во время проверки были отобраны соответствующие объяснения, проанализированы материалы видеонаблюдения и документы. В результате выяснилось, что оформление немецких журналистов и их оборудования осуществлялось в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства. В пункте пропуска Ягодин-Дорохуск журналисты находились не 7, как было указано, а 4 часа, из которых фактическое таможенное оформление заняло всего около 50 минут, что полностью отвечает всем нормативам, отметил И.Тимофеев.

По его данным, остальное время было потрачено из-за того, что указанные лица теряли только что выданные им документы или забывали своевременно предоставить документы для таможенного оформления. «То есть задержались на границе исключительно из-за собственной небрежности», - подчеркнул директор департамента.

Он подчеркнул, что при этом сотрудники таможни не только не препятствовали, но и всячески способствовали тому, чтобы немецкие журналисты как можно скорее пересекли украинско-польскую границу.

И.Тимофеев также отметил, что скорая и комфортная процедура пересечения границы в контексте подготовки и проведения Евро-2012 сегодня является одним из важнейших приоритетов в работе Гостаможслужбы, а потому указанный вопрос постоянно находится в зоне особого внимания ведомства как на центральном уровне, так и в соответствующих таможнях на границе.

По данным Deutsche Welle, немецкий журналист Олаф Зундермаер и двое его коллег из немецкой телерадиокомпании RBB хотели подготовить серию теле- и радиосюжетов о польских и украинских городах, которые будут принимать нынешний чемпионат Европы по футболу. В путешествие они отправились на автомобилях. Кроме того, о своих впечатлениях от увиденного журналисты рассказывают в специальном блоге.

Кульминацией путешествия немецких репортеров стала ночь, проведенная на украинско-польской границе, на пункте пропуска «Дорохуск-Ягодин». «Все формальности с польскими пограничниками были улажены за 15-20 минут. Это при том, что у нас как съемочной группы был микроавтобус, полный оборудования. На все это нужно довольно много документов, но наша телерадиокомпания позаботилась обо всех бумагах, и сначала проблем на границе не было. Они начались только на украинской стороне границы», - сообщил О.Зундермаер.

По словам журналиста, украинские таможенники заставили съемочную группу ждать семь часов.

«Нам ничего не говорили по поводу каких-то проблем с бумагами. Нас просто заставили ждать, хотя никаких других автомобилей на пропускном пункте на тот момент не было», - утверждает О.Зундермаер.

На протяжении ночи, пока немцы ждали пропуска, они общались с водителями польских и украинских грузовиков. «Водители прямо говорили нам, что мы сможем проехать быстро, только если заплатим пограничникам. Обычно, в зависимости от того, что ты везешь, принято платить от 20 до 50 евро», - сообщил журналист.

Журналистов пропустили через границу только под утро, не объясняя, в чем заключалась сложность проверки их документов.

В то же время О.Зундермаер заявил, что за сверхурочное пребывание их микроавтобуса на стоянке пограничников с них стали требовать деньги, потому что бесплатно автомобиль может стоять там четыре часа, а простояли семь. Он сказал, что журналисты не заплатили пограничникам, и назвал Украину «наиболее коррумпированной страной Европы».