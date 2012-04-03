Цены на аренду квартир в Киеве (по районам)

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

При этом самым дешевым оставался Святошинский район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 368 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой в 598 долл./месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 25 долл. – до 598 долл., 2-комнатных – на 30 долл., до 773 долл., 3-комнатных – на 30 долл., до 915 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 31 долл. – до 493 долл., 2-комнатных – на 51 долл., до 810 долл., 3-комнатных – на 58 долл. – до 957 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 21 долл., до 385 долл., 2-комнатных – на 13 долл. – до 492 долл., 3-комнатных – на 24 долл., до 713 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 24 долл. – до 461 долл., 2-комнатных – на 31 долл., до 579 долл., 3-комнатных – на 29 долл., до 722 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 30 долл. – до 415 долл., 2-комнатных – на 42 долл., до 556 долл., 3-комнатных – на 53 долл., до 672 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 22 долл. - до 393 долл., 2-комнатных – на 35 долл., до 522 долл., 3-комнатных – на 34 долл., до 691 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 26 долл., до 368 долл., 2-комнатных – на 32 долл., до 504 долл., 3-комнатных – на 38 долл., до 636 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 25 долл. – до 376 долл., 2-комнатных – на 32 долл., до 521 долл., 3-комнатных – на 31 долл. – до 624 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 23 долл., до 375 долл., 2-комнатных – на 24 долл., до 483 долл., 3-комнатных – на 23 долл., до 599 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 20 долл. – до 373 долл., 2-комнатных – на 27 долл., до 497 долл., 3-комнатных – на 32 долл., до 644 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.