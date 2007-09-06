Цушко назвал инициативу Партии регионов политическим блефом
Вопрос языка должны решать местные советы
Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО считает инициативу Партии регионов провести всенародный референдум по вопросам статуса русского языка, вступления в НАТО и выборы глав областных администраций “политическим блефом”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня, общаясь с представителями СМИ в Кировограде.
В частности, он заявил, что «референдум по данным вопросам вряд ли будет проведен», поскольку «все это блеф, предвыборные спекуляции».
По мнению В.ЦУШКJ, манипулирование темой референдума является «политическим взвинчиванием».
“75-80% населения Украины – против вступления в НАТО. Это не мои цифры, а прогнозируемые специалистами результаты”, - отметил он.
“Относительно статуса русского языка как второго государственного, скажите, зачем это надо жителям Ивано-Франковска, где 99% разговаривают на украинском языке? Необходимо дать право местным советам решать, нужен ли им второй государственный язык. В Одесской области есть села, где разговаривают только на молдавском. И что им делать?», - спросил В.ЦУШКО.
По мнению В.ЦУШКО, если местные общины смогут финансировать все расходы, связанные с введением второго государственного языка, они имеют право это сделать.
Кроме того, он выразил сомнение в целесообразности внедрения процедуры выборов губернаторов областей.