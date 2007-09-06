Цушко назвал инициативу Партии регионов политическим блефом

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО считает инициативу Партии регионов провести всенародный референдум по вопросам статуса русского языка, вступления в НАТО и выборы глав областных администраций “политическим блефом”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня, общаясь с представителями СМИ в Кировограде.

В частности, он заявил, что «референдум по данным вопросам вряд ли будет проведен», поскольку «все это блеф, предвыборные спекуляции».

По мнению В.ЦУШКJ, манипулирование темой референдума является «политическим взвинчиванием».

“75-80% населения Украины – против вступления в НАТО. Это не мои цифры, а прогнозируемые специалистами результаты”, - отметил он.

“Относительно статуса русского языка как второго государственного, скажите, зачем это надо жителям Ивано-Франковска, где 99% разговаривают на украинском языке? Необходимо дать право местным советам решать, нужен ли им второй государственный язык. В Одесской области есть села, где разговаривают только на молдавском. И что им делать?», - спросил В.ЦУШКО.

По мнению В.ЦУШКО, если местные общины смогут финансировать все расходы, связанные с введением второго государственного языка, они имеют право это сделать.

Кроме того, он выразил сомнение в целесообразности внедрения процедуры выборов губернаторов областей.