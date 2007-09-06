ДТП в Киеве: столкнулись ЗАЗ, ВАЗ и Фиат (фото)

В Киеве в дорожно-транспортном происшествии один человек погиб и трое травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера в Киеве на Броварском проспекте произошло столкновение автомобилей „ЗАЗ” и „ВАЗ”, двигавшихся со стороны Моста метро в направлении станции метро „Левобережная”. После столкновения автомобиль „ВАЗ” выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с „Фиатом”, двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель „Фиата” погиб на месте (его личность выясняется), а водитель и двое пассажиров автомобиля „ВАЗ” с телесными повреждениями доставлены в Киевскую больницу скорой помощи.

На данное время виновность участников ДТП устанавливается.

Фото Магнолия-ТВ