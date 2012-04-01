УБОП перекрыл канал продажи украинок в сексуальное рабство

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, организаторами вербовки и переправки женщин за пределы Украины были супруги с несовершеннолетним подростком.

С помощью объявлений в СМИ супруги разыскивали молодых женщин, предлагая им работу за границей в элитном агентстве эскортных услуг, обещая краткосрочные рабочие визы в страны Западной Европы, проживание, питание и неплохой заработок.

По словам пострадавших, которых на данный момент около 40, их вылет в страны назначения осуществлялся из аэропорта «Борисполь» через Польшу. Уже из Варшавы женщины вылетали во Францию, Италию, Грецию, Турцию. Каждое отправление контролировали вербовщики из Украины, а после прилета встречали заграничные. "У девушек отбирали документы и вынуждали отрабатывать долг – 4 тыс. евро. Позднее паспорта отдавали. Впрочем, "заработанное" никому не платили. Только кормили и предоставляли крышу над головой", - отметили в ОСО, добавив, что вырваться из плена эскортного бизнеса самостоятельно женщины не имели возможности, поэтому за денежной помощью обращались к близким друзьям.

По данным милиции, возраст всех пострадавших - до 30 лет, они все возвращены в Украину.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. В ОСО не исключают, что в отношении организаторов сделки будет возбуждено еще одно уголовное дело - за втягивание в преступную деятельность несовершеннолетней.