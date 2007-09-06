Милиция возбудила уголовное дело о похищенной печати «Поры»

Милиция возбудила уголовное дело по факту хищения печати политической партии «Пора».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Василий БОДНАР.

По его словам, Печерским райотделом милиции ГУ МВД Украины в г. Киеве третьего сентября было возбуждено уголовное дело по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (похищение печати).

Также В.БОДНАР отметил, что милиция получила по этому поводу несколько заявлений от председателя политсовета партии “Пора” Владислава КАСЬКИВА.

Продолжаются следственные действия. В.КАСЬКИВ и Ярослав ГОДУНОК (избранный на недавнем съезде на должность председателя «Поры») допрошены следователями.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в ряде СМИ появилось сообщение, что VII съезд партии “Пора” принял решение о выходе из блока “Наша Украина - Народная самооборона” и отозвал из его избирательного списка своих кандидатов. В.КАСЬКИВ заявил, что эта информация является фальшивкой.

30 августа Я.ГОДУНОК на пресс-конференции отметил, что “Пора” обратилась в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины с просьбой выяснить ситуацию с печатью и уставными документами партии.

Я.ГОДУНОК утверждает, что в свое время в его присутствии В.КАСЬКИВ передал печать и свидетельство о регистрации председателю политисполкома партии. По словам Я.ГОДУНКА, в этой ситуации он не понимает, какую печать и свидетельство 29 августа демонстрировал журналистам В.КАСЬКИВ.

Я.ГОДУНОК продемонстрировал журналистам на пресс-конференции печать, но не показал свидетельство, отметив, что «по техническим причинам» лидеры партии не принесли свидетельство на пресс-конференцию. На уточняющие вопросы, какие из продемонстрированных печатей и свидетельств являются действительными, Я.ГОДУНОК отметил, что с этим должны разобраться правоохранительные органы.

31 августа Окружной административный суд г. Киева по иску блока НУ-НС признал противоправными действия Министерства юстиции относительно внесения изменений в состав руководящих органов “Поры”, а именно: об избрании нового состава политического совета и избрания председателем политсовета партии Я.ГОДУНКА; принятие к сведению решения “Поры” о выходе из состава блока; выдачи заверенных копий устава и свидетельства о регистрации “Поры”, а также составление и утверждение правового вывода относительно внесения изменений о составе руководящих органов “Поры”.

В свою очередь Минюст подал апелляцию на это решение суда.

4 сентября Киевский апелляционный административный суд подтвердил противоправность решения Министерства юстиции относительно внесения изменений в состав руководящих органов “Поры”.

В тот же день Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 28 августа. Этим постановлением были исключены кандидаты в народные депутаты от партии “Пора” из избирательного списка блока НУ-НС, а также зарегистрирован список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.

Центральная избирательная комиссия во исполнение решения суда решила оставить «Пору» в составе НУ-НС.