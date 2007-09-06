Тимошенко оказывала Винскому первую медицинскую помощь

Член БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ (№4 в избирательном списке) сейчас проходит необходимый курс лечения и уже идет на поправку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО сказала в среду вечером в эфире Винницкой государственной телекомпании.

Она отметила, что И.ВИНСКИЙ в блоке является очень важным человеком и у него очень высокий темп работы. «Ему стало плохо в самолете, его забрала «скорая». Этот случай говорит о том, сколько наша команда тратит сил», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как известно, состояние здоровья И.ВИНСКОГО резко ухудшилось 4 сентября на борту самолета, который следовал из Донецка в Винницу. В самолете также находились Ю.ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ, Николай ТОМЕНКО, Андрей ПОРТНОВ.

Как рассказал газете “Коммерсантъ-Украина” кандидат в народные депутаты от БЮТ Андрей ПОРТНОВ, через десять минут после взлета И.ВИНСКОМУ стало очень плохо – он потерял сознание. «Мы сразу нашли баллон с кислородом и маску, Юлия Владимировна оказала ему первую медицинскую помощь», сказал ПОРТНОВ.

Как пишет издание, по словам заместителя главного врача Винницкой городской станции скорой помощи Алевтины СЕМЕНЕНКО, ухудшение состояния здоровья И.ВИНСКОГО обусловлено острой интоксикацией, скорее всего, пищевого происхождения. В штабе БЮТ не связывают произошедшего с действиями политических оппонентов.

Позже И.ВИНСКИЙ из винницкой больницы был перевезен в столичную клинику “Феофания”.